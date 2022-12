https://it.sputniknews.com/20221229/putin-e-xi-terranno-colloqui-in-videoconferenza-domani-16836068.html

Putin e Xi terranno colloqui in videoconferenza domani

Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping avranno colloqui tramite videoconferenza la mattina del 30 dicembre

"Sì, stiamo preparando un contatto tra il presidente Putin e il presidente Xi, che si svolgerà domani mattina. Sarà in videoconferenza, c'è un canale di comunicazione chiuso tra i due capi di Stato. Il primo scambio di saluti di benvenuto sarà pubblico, poi la conversazione proseguirà in maniera chiusa, perché le attrezzature e le comunicazioni speciali lo consentono", ha affermato il portavoce del Cremlino."In primo luogo, si parlerà delle relazioni bilaterali russo-cinesi, sapete che è in atto una rapida crescita del volume degli scambi. Naturalmente, sarà molto importante scambiare opinioni sui problemi regionali più acuti che esistono e quelli che sono più vicini a noi, alla Russia, ci sono quelli che sono più vicini alla Cina. Nello spirito di un vero partenariato strategico, i nostri leader discuteranno di questi problemi", ha affermato Peskov.

