Mosca: UE vieta i media russi per paura si appaia un'opinione alternativa

Parigi e Bruxelles stanno mettendo al bando i media russi per paura che il pubblico veda un punto di vista alternativo rispetto a quello occidentale sugli... 29.12.2022, Sputnik Italia

Lo afferma il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una nota diffusa giovedì in relazione al divieto di trasmissione di alcuni canali televisivi russi sia in Francia che in tutta l'UE.

