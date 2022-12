https://it.sputniknews.com/20221229/lex-ambasciatore-italiano-ha-definito-il-crollo-dellurss-una-morte-per-vecchiaia-16835969.html

L'ex ambasciatore italiano ha definito il crollo dell'URSS una "morte per vecchiaia"

L'ex ambasciatore italiano ha definito il crollo dell'URSS una "morte per vecchiaia"

L'URSS è vissuta abbastanza a lungo per uno stato basato su un'ideologia, il suo crollo è stato "una morte per vecchiaia", ha affermato Ferdinando Salleo... 29.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-29T12:25+0100

2022-12-29T12:25+0100

2022-12-29T12:25+0100

urss

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/770/02/7700205_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_589740095fe2e3d5bd20e4d27e6b466a.jpg

Alla vigilia del centenario della formazione dell'URSS, l'ambasciatore ha affermato che il suo predecessore e poi lo scrittore e storico Sergio Romano, ha scritto un libro sul tardo periodo sovietico intitolato "Il suicidio dell'URSS".Il diplomatico ha dichiarato che ora sta leggendo il libro e spera che l'autore lo convinca che l'Unione Sovietica è "morta per vecchiaia".Salleo ha raccontato che la vita a Mosca negli ultimi anni dell'URSS dava la sensazione dell'avvicinarsi della sua fine, ma "l'Unione, infatti, è vissuta abbastanza a lungo".Salleo, che è stato a capo della missione diplomatica italiana a Mosca dal 1989 al 1993, sostiene che uno stato basato su un'ideologia non può vivere a lungo. A suo avviso, l'ideologia è come un grande sorso di alcol, che prima ti regala emozioni ma poi arriva l'emicrania.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

urss, italia