https://it.sputniknews.com/20221229/le-autorita-a-kharkov-e-odessa-segnalano-attacchi-contro-infrastrutture-critiche-16836165.html

Le autorità a Kharkov e Odessa segnalano attacchi contro infrastrutture critiche

Le autorità a Kharkov e Odessa segnalano attacchi contro infrastrutture critiche

Importanti siti infrastrutturali sono state colpite nelle regioni di Odessa e Kharkov, hanno riferito i media e le autorità locali. 29.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-29T14:57+0100

2022-12-29T14:57+0100

2022-12-29T14:57+0100

la situazione in ucraina

ucraina

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/15648219_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_ae2a6e98ca24c380cf55ca3f3852c410.jpg

Allo stesso tempo, è stato riferito che a Odessa si stanno verificando problemi con elettricità e acqua.Il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkov, Sinegubov, ha affermato che "le infrastrutture critiche sono sotto attacco", "i soccorritori stanno lavorando sul posto".Giovedì mattina è stato annunciato un allarme aereo in tutta l'Ucraina. In diverse regioni è durato dalle due alle cinque ore. Le esplosioni hanno tuonato a Kiev e nella regione di Kiev, Nikolaev, Leopoli, nella regione di Odessa.Nella capitale ucraina, il 40% dei consumatori è rimasto senza elettricità, ha affermato il sindaco della città, Vitaliy Klichko. Ha sottolineato che gli specialisti stanno ora lavorando per ripristinare l'alimentazione.A Leopoli, il 90% della città è rimasto senza elettricità.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, difesa