https://it.sputniknews.com/20221229/il-ministro-della-difesa-turco-ha-raccontato-dei-colloqui-con-il-suo-collega-siriano-16835469.html

Il ministro della Difesa turco ha raccontato dei colloqui con il suo collega siriano

Il ministro della Difesa turco ha raccontato dei colloqui con il suo collega siriano

Il ministro della Difesa nazionale turco Hulusi Akar, dopo aver incontrato a Mosca i suoi omologhi russo e siriano, ha affermato che Ankara rispetta... 29.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-29T08:15+0100

2022-12-29T08:15+0100

2022-12-29T08:15+0100

turchia

siria

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/1d/16835312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08aead2edc46a99bd817f0f2a70035da.jpg

I ministri della difesa della Federazione Russa, della Siria e della Turchia hanno tenuto colloqui trilaterali a Mosca per discutere dei modi per risolvere la crisi siriana, ha affermato in precedenza il ministero della Difesa russo. Il ministero ha precisato che "a seguito dell'incontro, le parti hanno preso atto della natura costruttiva del dialogo svoltosi in questa forma e della necessità di proseguirlo nell'interesse di un'ulteriore stabilizzazione della situazione nella Repubblica araba e nella regione nel suo insieme". I colloqui tra i capi dei dipartimenti militari a Mosca sono stati i primi colloqui ufficiali tra Ankara e Damasco negli ultimi 11 anni, ha osservato il quotidiano Hürriyet.Ha osservato che la parte turca ha dichiarato durante l'incontro che "sta compiendo sforzi per garantire la sicurezza del Paese, delle persone e dei confini"."Abbiamo anche affermato che, nell'ambito di questi sforzi, stiamo compiendo sforzi per prevenire ulteriori migrazioni dalla Siria alla Turchia. Abbiamo sottolineato che la questione siriana deve essere affrontata in modo inclusivo e olistico nel quadro della risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. In tale contesto, attendiamo che i lavori, che verranno svolti nei prossimi giorni, possano dare un serio contributo alla pace e alla stabilità nella regione e in Siria", ha sottolineato Akar.* Organizzazione terroristica bandita in Russia

turchia

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, siria, difesa