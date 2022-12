https://it.sputniknews.com/20221229/atene-respinge-le-minacce-della-turchia-sullestensione-delle-acque-territoriali-16836746.html

Atene respinge le minacce della Turchia sull'estensione delle acque territoriali

Il ministero degli Affari esteri greco ha respinto le minacce della Turchia in caso di espansione delle acque territoriali greche. 29.12.2022, Sputnik Italia

Cavusoglu ha esortato la Grecia a non fare affidamento su nessuno e "a non farsi coinvolgere in avventure, la cui fine sarà molto brutta". Ha anche accusato la parte greca di aver interrotto i contatti esplorativi per colpa sua. Cavusoglu ha anche affermato che la Turchia ha inviato appelli alle Nazioni Unite in relazione alla violazione da parte della Grecia dello status di isole smilitarizzate nel Mar Egeo.Il portavoce del ministero degli Esteri greco Giorgos Arnaoutis ha affermato che la Turchia dovrebbe seguire le regole degli stati civili.Ha aggiunto che la parte che minaccia allo stesso tempo richiede al difensore di rimuovere i mezzi legittimi per proteggere la sua sovranità.

grecia, turchia, politica, difesa