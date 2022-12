https://it.sputniknews.com/20221229/100-anniversario-dellurss-lanniversario-della-fondazione-dellunione-16819685.html

100° anniversario dell'URSS: l'anniversario della fondazione dell'Unione

100° anniversario dell'URSS: l'anniversario della fondazione dell'Unione

Nel dicembre 2022, l'Unione Sovietica compie 100 anni. La potenza mondiale ha dovuto affrontare diverse grandi guerre e la battaglia politica con un altro... 29.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-29T20:15+0100

2022-12-29T20:15+0100

2022-12-29T20:15+0100

urss

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/797/32/7973250_0:185:2047:1336_1920x0_80_0_0_00a644a552d635e231677d947de775de.jpg

Quando l'URSS compie 100 anni? L'Unione Sovietica compie 100 anni il 30 dicembre 2022. Le repubbliche socialiste erano 15: russa, ucraina, bielorussa, uzbeka, kazaka, georgiana, azera, lituana, moldava, lettone, kirghiza, tagica, armena, turkmena ed estone. Dopo il crollo dello Stato sovietico, la Federazione Russa è diventata il successore del paese. Essendo il successore dei diritti territoriali e di proprietà della RSFSR, è allo stesso tempo il successore dell'Unione Sovietica nel quadro dell'adempimento degli obblighi derivanti da accordi bilaterali e multilaterali precedentemente conclusi. Quando e da chi fu fondata l'URSS? La data ufficiale di fondazione dell'URSS è il 30 dicembre 1922. Ciò ha fatto seguito alla fusione della RSFSR russa con la RSFSR ucraina, la RSFSR bielorussa e la RSFSR transcaucasica. L'idea dello stato sovietico si basava sulla teoria del marxismo-leninismo (ideologia basata sugli insegnamenti di Vladimir Lenin e Karl Marx), che era associata alla lotta per il rovesciamento del sistema capitalista e la costruzione di una società comunista. I suoi principali rappresentanti all'inizio del XX secolo per l'URSS furono Joseph Stalin, Vladimir Lenin e Lev Trotsky. L'ordine socialista divenne la speranza della gente comune, mentre l'Impero russo attraversava tempi difficili. Così, la crisi interna dell'impero e la Prima Guerra Mondiale furono i catalizzatori della nascita dell'Unione Sovietica. Tuttavia, ci sono anche altre ragioni.Politica esteraIl Partito Bolscevico cercò di estendere il suo potere su tutto il territorio che poteva coprire.Economico L'economia, minata dalla Guerra Civile, stava portando la Russia alla fame. Aveva bisogno del sostegno delle repubbliche dell'Unione. TerritorialeLe scorte di cibo necessarie per muoversi liberamente. Un unico Stato crea condizioni migliori per questo. L'intero vasto territorio era collegato da un'unica rete ferroviaria. CulturaleNonostante le origini diverse, le nazioni hanno vissuto insieme per molto tempo e questo ha portato alla formazione di alcune tradizioni comuni. PoliticoL'apparato governativo delle repubbliche dell'Unione, composto da bolscevichi, era strettamente subordinato al governo centrale. Tuttavia, non tutti erano contenti dell'idea di uno stato socialista: la transizione verso l'URSS fu percepita in modo diverso nelle varie repubbliche. Ad esempio, la Repubblica Socialista Federativa Sovietica Transcaucasica (SSFSR) visse una serie di guerre, sia interne che esterne, prima di entrare a far parte dell'Unione Sovietica. I movimenti nazionalisti sorti nelle repubbliche (oggi Azerbaigian, Armenia e Georgia) impedirono loro di entrare a far parte del nuovo Stato senza tensioni. Inoltre, ognuno dei paesi aveva sperimentato un'indipendenza di breve durata dall'Impero Russo che, a causa delle scarse opportunità economiche, non sarebbe comunque potuta durare a lungo. Inoltre, le ondate nazionaliste in Ucraina impedirono a tutti i proletari di "unirsi". Ci furono feroci battaglie tra le Guardie Bianche in fuga e i comunisti. La guerra civile tra la Repubblica Popolare Ucraina (UNR) e la SSR ucraina durò quasi due anni e terminò solo nell'estate del 1919, dopo un accordo con la RSFSR sulla creazione di un'unione militare ed economica. Quando ha cessato di esistere l'URSS? La storia del crollo dello stato sovietico è iniziata molto prima degli eventi dell'agosto 1991. Il sistema sovietico è esistito per 69 anni meno tre giorni. L'ultimo e unico presidente dell'Unione Sovietica è stato Mikhail Gorbaciov. Il 25 dicembre 1991, in un discorso televisivo alla nazione, annunciò la fine del suo mandato di capo di stato e firmò un decreto che trasferiva il controllo delle armi nucleari strategiche al presidente russo Boris Eltsin.In un'intervista rilasciata al Times nel settembre 2021, Gorbaciov dichiarò che il mondo sarebbe stato un posto migliore se l'Unione Sovietica fosse sopravvissuta. Il crollo dell'URSS, secondo Gorbaciov, fu dovuto ai separatisti e ai radicali che "finirono" l'Unione dopo il fallito putsch dell'agosto 1991. Cause del crollo Secondo il politologo Vladimir Shapovalov, vicedirettore dell'Istituto di Storia e Politica dell'Università Statale di Mosca e laureato in Scienze Storiche, le ragioni del crollo dell'Unione Sovietica sono molteplici. - Innanzitutto, è bene ricordare che l'Unione Sovietica ha ottenuto grandi e importantissime vittorie: la vittoria nella Grande Guerra Patriottica (Seconda Guerra Mondiale), la conquista dello spazio, successi nella scienza e nell'industria, l'eliminazione dell'analfabetismo, lo sviluppo dei territori e l'attuazione del principio di giustizia sociale. Allo stesso tempo, l'URSS non era uno stato e una società ideali, aveva una serie di elementi piuttosto gravi e vulnerabili", ha spiegato. Innanzitutto l'esperto ha notato il dogmatismo dell'ideologia sovietica che ha creato un corridoio piuttosto stretto per lo sviluppo della società. Anche il confronto infinito con i paesi occidentali ha avuto un forte impatto sull'economia dello stato.- Il confronto economico e la corsa agli armamenti con gli Stati Uniti si svolgevano partendo dal presupposto che il territorio sovietico era stato ampiamente devastato durante la Grande Guerra Patriottica. L'URSS ha dovuto compiere enormi sforzi per recuperare questi territori. Questi sforzi dovevano essere combinati con la necessità di mantenere un equilibrio di potere in una corsa agli armamenti con la ben più potente economia statunitense e i suoi satelliti", ha detto Shapovalov. Allo stesso tempo, l'economia americana, secondo lo specialista, non stava attraversando tali difficoltà all'epoca. Questo scontro tra i paesi ebbe un impatto negativo sull'intero paese, in particolare portò a ulteriori errori nello sviluppo dell'economia pianificata, al crollo dei prezzi del petrolio e a una serie di altri problemi economici. Come il crollo dell'URSS ha influenzato il mondo Shapovalov ricorda le parole del presidente russo Vladimir Putin che ha definito il crollo dell'Unione Sovietica "la più grande catastrofe geopolitica del secolo". Secondo lo storico, il crollo di uno stato così grande ebbe un impatto negativo sull'intera comunità mondiale. - In primo luogo, nessuno poteva più mettere freno agli Stati Uniti e alle loro aspirazioni di egemonia: è iniziata l'era della ‘Pace Americana’. Il risultato di quella pace fu il bombardamento di Belgrado, la distruzione di interi paesi, enormi vittime civili in Asia, Africa ed Europa. Tutto questo è la conseguenza del fatto che non c’era più un antagonista all'America e l'equilibrio di potere è stato distrutto", ha spiegato l'esperto. La distruzione dell'equilibrio di potere, a sua volta, ha portato a una maggiore instabilità nel mondo. Lo storico ha notato che i conflitti sono aumentati nei paesi dell'America Latina e dell'Africa. Secondo lo specialista, una serie di minacce sotto forma di terrorismo internazionale sono emerse letteralmente in tutto il mondo. Inoltre, il crollo dell'URSS ha portato al dominio di idee economiche libertarie primitive nel discorso pubblico, basate sull'idea che la mano del mercato metterà ogni cosa al suo posto. La politica sociale sovietica faceva parte della comunità occidentale prima del crollo dello Stato. Garanzie sociali erano state inserite in molte costituzioni dei paesi occidentali, ma il crollo dello stato sovietico ha fatto sì che queste idee venissero scartate", ha riassunto l'esperto. Come festeggiare l'anniversario? Il 6 dicembre, Yury Afonin, primo vicepresidente del Comitato Centrale del Partito Comunista, ha proposto di rendere festivo il 100° anniversario della fondazione dell'URSS. L'8 dicembre, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato la celebrazione del centenario dell'URSS. Secondo questi, l'Ufficio del Presidente russo considera la formazione dell'Unione Sovietica una parte importante della storia russa, ma non ha intenzione di celebrare l'anniversario. Ha inoltre affermato che l'URSS è "una parte importante e integrante della storia russa".

https://it.sputniknews.com/20220831/chi-era-mikhail-gorbaciov-primo-e-unico-presidente-dellurss-16407033.html

https://it.sputniknews.com/20211109/il-suicidio-dellurss-raccontato-da-sergio-romano-ex-ambasciatore-a-mosca-13677685.html

https://it.sputniknews.com/20210823/afghanistan-due-ritiri-a-confronto-urss-vs-usa--12616736.html

https://it.sputniknews.com/20210504/10497957.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

urss