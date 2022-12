https://it.sputniknews.com/20221228/nigeria-7-morti-e-quasi-30-feriti-ad-un-carnevale-investiti-da-unauto-16834944.html

Nigeria, 7 morti e quasi 30 feriti ad un carnevale investiti da un'auto

Almeno sette persone sono state uccise e quasi 30 ferite nella città nigeriana di Calabar dopo che una macchina si è schiantata contro una folla di spettatori... 28.12.2022, Sputnik Italia

Lunedì, a Calabar, la capitale dello stato di Cross River nel sud-est del paese, ha dato il via a una serie di eventi nell'ambito del carnevale, considerato il più grande festival di strada in Africa.Il giorno successivo si sarebbe svolta per le strade della città una sfilata di auto esotiche, alla quale hanno partecipato centinaia di spettatori. L'incidente è avvenuto nonostante l'area dello spettacolo fosse transennata e inaccessibile ai veicoli esterni.Per un motivo sconosciuto, nel quartiere è apparsa una Toyota Camry, il cui conducente ha perso il controllo e si è schiantato contro la folla, provocando almeno sette morti, 29 persone sono rimaste ferite, tra cui cinque bambini.Il governatore dello stato ha annullato lo show delle auto. La parte principale del carnevale di Calabar doveva iniziare mercoledì.Il Carnevale di Calabar è stato avviato nel 2004 dalle autorità regionali come un modo per incrementare il turismo e migliorare l'economia locale. Il carnevale è chiamato il più grande festival di strada in Africa. Nel 2020 il carnevale non si è tenuto a causa della pandemia di COVID-19 e nel 2021 per un motivo non specificato, osserva il giornale.

