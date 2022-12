https://it.sputniknews.com/20221228/mosca-non-ci-sono-prospettive-per-la-ripresa-di-cooperazione-russia-usa-sul-contrasto-al-terrorismo-16834016.html

Mosca: non ci sono prospettive per la ripresa di cooperazione Russia-USA sul contrasto al terrorismo

"Ancora una volta, dobbiamo ricordare che il nostro dialogo con gli Stati Uniti nel settore di antiterrorismo, che è stato condotto sotto l’egida dei dipartimenti per gli affari esteri nel 2018-19 e ha dimostrato la sua rilevanza e i suoi benefici, è stato interrotto dalla parte americana con un pretesto inverosimile molto prima dell'inizio dell'operazione militare speciale", ha affermato il diplomatico in un’intervista a RIA Novosti."Da parte nostra, siamo convinti dell'importanza della cooperazione pratica su un tema così delicato per la sicurezza globale con un'ampia gamma di partner interessati e influenti, indipendentemente dalla situazione geopolitica. Ma non abbiamo intenzione di imporci come alleato affidabile nella lotta al terrorismo", ha sottolineato il vice ministro degli Esteri russo."Washington, a giudicare dal contenuto della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti recentemente aggiornata, intende cooperare nella lotta contro il terrorismo in modo rigorosamente selettivo - solo con coloro che ritiene necessario. Un tale approccio restringe significativamente le possibilità di una ripresa a tutti gli effetti della nostra interazione. Pertanto, tali prospettive non sono ancora visibili", ha osservato.

