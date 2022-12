https://it.sputniknews.com/20221228/mosca-e-preoccupata-per-la-situazione-in-africa-16833926.html

Mosca è preoccupata per la situazione in Africa

Mosca è preoccupata per la situazione in Africa

Mosca è preoccupata per la tendenza al ridispiegamento di terroristi dalla regione del Medio Oriente in profondità in Africa, dove si stanno formando le... 28.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-28T11:20+0100

2022-12-28T11:20+0100

2022-12-28T11:20+0100

africa

russia

terrorismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/15404335_0:114:3234:1933_1920x0_80_0_0_437830725169fba6e536fb584b8e8e57.jpg

“Particolarmente allarmante è la tendenza osservata oggi per il ridispiegamento di militanti dalla regione del Medio Oriente in profondità in Africa, dove si stanno visibilmente formando le condizioni per il ripristino del “califfato 2.0”, ha aggiunto Syromolotov."Allo stesso tempo, stiamo intensificando un proficuo dialogo con altri partner — Cina, India, Pakistan, Egitto, mediante la CSI, la SCO e la CSTO. Ciò è particolarmente importante in condizioni in cui le organizzazioni terroristiche internazionali non solo non dormono, ma sfruttano anche abilmente ogni opportunità per rafforzare la loro influenza, ripristinare il loro potenziale distruttivo", ha affermato.

africa

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

africa, russia, terrorismo