Kiev è costretta a cercare costantemente fonti per riempire il bilancio dell'Ucraina

2022-12-28T12:46+0100

2022-12-28T12:46+0100

2022-12-28T12:46+0100

"La situazione è stabile, perché non abbiamo cambiamenti speciali ora. Ma è tesa, perché siamo costantemente in cerca. Dobbiamo essere costantemente carichi, lavorare costantemente trovare fonti per riempire il bilancio, non interne, ma principalmente esterne", ha detto Marchenko. In precedenza, Oleg Ustenko, consigliere economico di Vladimir Zelensky, aveva affermato che il deficit di bilancio dell'Ucraina entro la fine del 2022 dovrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari, ovvero il 30-35% del PIL del paese. Il ministro delle Finanze Serhiy Marchenko ha affermato che il deficit di bilancio ucraino è di circa 5 miliardi di dollari al mese, due terzi dei fondi che il bilancio riceve da prestiti e sovvenzioni esteri, mentre tre quarti della spesa di bilancio ricade sulle esigenze militari.

