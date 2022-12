https://it.sputniknews.com/20221228/cremlino-al-momento-non-esiste-un-piano-di-pace-per-lucraina-kiev-ignora-le-realta-attuali-16834110.html

Cremlino: al momento non esiste un "piano di pace per l'Ucraina", Kiev ignora le realtà attuali

In precedenza, il quotidiano americano The Wall Street Journal, citando fonti negli ambienti diplomatici europei e ucraini, ha riferito che l'ufficio di Volodymyr Zelensky sta finalizzando il suo piano di pace in dieci punti per l'Ucraina e intende presentare le proprie idee verso febbraio. Zelensky aveva espresso la sua visione dei passi per ripristinare la pace in Ucraina, composta da 10 punti, nel suo intervento in video conferenza al vertice G20."Al momento non esiste un "piano di pace" per l'Ucraina, partiamo da questo presupposto. Lo ripeto, non può esserci alcun piano di pace per l'Ucraina che non tenga conto delle realtà odierne con il territorio russo, con l'ingresso di quattro nuove regioni in Russia, nessun piano che non tenga conto di queste realtà, non può essere definito "pacifico", ha detto Peskov, rispondendo a una domanda dei giornalisti su come il Cremlino potrebbe commentare l'iniziativa di Zelensky di preparare un "piano di pace" da parte dell'Ucraina e tenere un "vertice di pace" internazionale a febbraio sotto l'egida delle Nazioni Unite.Lunedì, il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che le autorità ucraine vorrebbero tenere un "vertice di pace" entro la fine di febbraio, preferibilmente presso la piattaforma delle Nazioni Unite con il segretario generale dell'organizzazione António Guterres come possibile mediatore.

