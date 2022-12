https://it.sputniknews.com/20221228/casa-bianca-gli-stati-uniti-cercano-di-contrastare-gli-sforzi-delliran-per-la-produzione-di-droni-16834580.html

Casa Bianca: gli Stati Uniti cercano di contrastare gli sforzi dell'Iran per la produzione di droni

Casa Bianca: gli Stati Uniti cercano di contrastare gli sforzi dell'Iran per la produzione di droni

L'amministrazione statunitense sta adottando varie misure per contrastare la produzione di droni iraniani, incluso il tentativo di impedire a Teheran di... 28.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-28T19:11+0100

2022-12-28T19:11+0100

2022-12-28T19:11+0100

usa

iran

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/833/61/8336193_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_2284c2253a0925b9f289e49cd907c299.jpg

Lo ha dichiarato il capo del servizio stampa del Consiglio di sicurezza nazionale (NSC) della Casa Bianca, Adrienne Watson, al quotidiano New York Times.Watson ha commentato un commento sul giornale secondo cui l'amministrazione americana sta perseguendo un "vasto programma" di misure contro i droni iraniani. Il giornale cita funzionari dell'intelligence, funzionari militari e della sicurezza nazionale anonimi.Il quotidiano ha individuato tre punti che compongono il programma di Washington. Prima di tutto, gli Stati Uniti vogliono privare Teheran delle parti e dei componenti occidentali che sono nella progettazione dei droni. Inoltre, le forze armate degli Stati Uniti stanno assistendo l'esercito ucraino nella localizzazione di luoghi di lanci dei droni iraniani presumibilmente effettuati dalla Russia.Inoltre, gli americani stanno sviluppando frettolosamente nuove tecnologie per l'allarme tempestivo dell'avvicinamento dei droni a Kiev.Secondo il giornale, le autorità statunitensi hanno grandi difficoltà nell'attuare tutti e tre i punti del programma. In particolare, gli specialisti iraniani possono utilizzare il mercato nero e aggirare i controlli sulle esportazioni per ottenere pezzi occidentali.

usa

iran

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, iran, politica, difesa