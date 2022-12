https://it.sputniknews.com/20221227/serbia-forze-armate-in-massima-allerta-per-le-tensioni-nel-kosovo-16832711.html

Serbia, forze armate in massima allerta per le tensioni nel Kosovo

L'allerta arriva dopo mesi di escalation da parte dell'autoproclamato governo in Kosovo, sostenuto dall'occidente. 27.12.2022, Sputnik Italia

Le tensioni sono iniziate a salire quest'estate, dopo che Pristina ha dichiarato nulle le targhe emesse dai serbi e ha adottato altre misure discriminatorie contro le persone di etnia serba che vivono nelle aree settentrionali di fuga.Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ordinato alle forze armate del paese di essere "al massimo livello di prontezza al combattimento", in mezzo alla tesa situazione della sicurezza in Kosovo, ha annunciato il vice primo ministro e ministro della Difesa Milos Vucevic.Vucevic ha affermato che il passo è stato progettato per proteggere "l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia, proteggendo tutti i cittadini della Serbia e prevenendo il terrorismo e il terrore contro i serbi ovunque vivano".In precedenza, i media serbi avevano riferito che anche le autorità dell'autoproclamata Repubblica del Kosovo avevano messo le loro forze di sicurezza in uno stato di piena prontezza.Separatamente, in un'intervista con i media locali, Vucevic ha affermato che lo stato di allerta era una risposta ai piani del governo del Kosovo per attaccare i serbi e cercare di smantellare le barricate improvvisate erette dai residenti di etnia serba del Kosovo, in risposta agli arresti di Pristina di due ex poliziotti serbi e un terzo uomo con false accuse di “terrorismo” e “crimini di guerra”. I manifestanti affermano che le barricate, che hanno iniziato a spuntare questo mese, rimarranno in piedi fino a quando gli uomini non saranno rilasciati e fino a quando le forze di polizia militarizzate del Kosovo schierate nell'area non saranno ritirate.Il ministro dell'Interno serbo Bratislav Gacic ha indicato che il presidente aveva ordinato che anche il personale addetto al suo ministero fosse messo in piena prontezza al combattimento.Separatamente, martedì, il direttore serbo dell'Ufficio per il Kosovo e Metohija Petar Petkovic ha avvertito che Belgrado è "pronta a preservare la pace, ma anche a rispondere a qualsiasi tipo di minaccia proveniente da Pristina" contro i serbi.Le crescenti tensioni in Kosovo, iniziate quest'estate per una disputa sulla targa dei veicoli, si sono intensificate drammaticamente nelle ultime settimane con il dispiegamento di unità di polizia kosovare pesantemente armate nelle aree settentrionali della regione popolate da serbi. Una serie di presunte provocazioni da parte di Pristina sono servite ad aumentare ulteriormente le tensioni.Ad esempio, lunedì al Patriarca ortodosso di Serbia Porfirio è stato impedito di entrare in Kosovo, essendo stato respinto al valico amministrativo di Merdare mentre tentava di recarsi al monastero ortodosso serbo medievale di Pec, nel nord-ovest del Kosovo, alla vigilia delle vacanze di Natale, che i serbi festeggiano il 7 gennaio.Vucevic ha criticato il silenzio della comunità internazionale sulla difficile situazione dei serbi, compresa quella che ha definito la minaccia alla pulizia etnica "anche dei pochi serbi rimasti sul nostro territorio secolare", e ha affermato che gli appelli di Belgrado affinché i problemi vengano risolti attraverso il dialogo hanno andato "senza risposta". Il funzionario si è lamentato del fatto che i serbi sembrano essere l'unica nazione in Europa senza il diritto e la libertà di preservare i loro focolari secolari.Il Kosovo, che ha goduto de facto dell'indipendenza come protettorato di Stati Uniti, UE e NATO dal 2008, ha un significato storico speciale per i serbi, con la battaglia del Kosovo del 1389, in cui il principe serbo Lazar riuscì a tenere a bada un esercito ottomano numericamente superiore, aiutare i regni della Serbia a evitare temporaneamente di diventare vassalli ottomani e svolgere un ruolo importante nella formazione dell'identità moderna della nazione europea, inclusa l'ostinata sfida di fronte a difficoltà schiaccianti.Il 15 dicembre il Kosovo ha presentato domanda formale di adesione all'Unione Europea. Successivamente, il ministero della Difesa serbo ha chiesto formalmente alla missione NATO Kosovo Force (KFOR) di consentire alle forze serbe di entrare in Kosovo per aiutare a preservare l'ordine sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che consente il dispiegamento di un massimo di mille truppe e poliziotti serbi nella regione.Belgrado e oltre 80 Stati membri delle Nazioni Unite, tra cui la Russia, rifiutano di riconoscere l'autoproclamato status di indipendenza del Kosovo, mentre gli Stati Uniti e la maggior parte dei loro alleati in Europa, Asia e Medio Oriente hanno riconosciuto l'indipendenza di Pristina.Il conflitto in Kosovo ha le sue radici nel drammatico crollo del tenore di vita e della coesione sociale che ha accompagnato il crollo della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, ma è sfociato in una lotta militare alla fine degli anni '90, dopo che i militanti albanesi si definirono "Esercito di liberazione del Kosovo" ed ebbe inizio una campagna di guerriglia contro la polizia e le truppe serbe. La NATO è intervenuta nella crisi nella primavera del 1999, sganciando migliaia di bombe sullo stato di Jugoslavia, e infine installando la più grande base statunitense nei Balcani, Camp Bondsteel, nel Kosovo sud-orientale.Il riconoscimento unilaterale occidentale dell'indipendenza del Kosovo ha intensificato il crollo dell'ordine internazionale del secondo dopoguerra e ha posto le basi per molti dei conflitti internazionali che imperversano oggi. Nel 2008, il presidente russo Vladimir Putin ha avvertito che "una dichiarazione unilaterale di indipendenza e sostegno [per l'indipendenza del Kosovo] da parte di membri della comunità internazionale sarebbe illegale, mal concepita e immorale".

