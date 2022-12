https://it.sputniknews.com/20221227/putin-firma-decreto-su-misure-di-ritorsione-contro-il-price-cap-sul-petrolio-russo-16833166.html

Putin firma decreto su misure di ritorsione contro il price cap sul petrolio russo

Il presidente ha dato l'ok al decreto che vieta la vendita di petrolio russo agli acquirenti che sostengono il "price cap" imposto dall'Occidente. 27.12.2022, Sputnik Italia

In risposta all'introduzione del tetto al prezzo del petrolio russo trasportato via mare da parte dell'Unione Europea e Stati Uniti, come preannunciato più di una volta Mosca ha messo a punto misure di risposta, che oggi hanno avuto il via libera del presidente Vladimir Putin, che ha firmato il corrispondente decreto.In particolare è vietata la vendita di petrolio ai Paesi che adottano il price cap, anche se è prevista una deroga solo su autorizzazione del capo di Stato russo.

