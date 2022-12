https://it.sputniknews.com/20221227/pechino-le-spese-militari-del-giappone-mettono-in-dubbio-il-suo-sviluppo-pacifico-16831552.html

Pechino: le spese militari del Giappone mettono in dubbio il suo sviluppo pacifico

L'entità del budget per la difesa del Giappone solleva sospetti, così come dubbi sull'impegno di Tokyo per la strategia di difesa e lo sviluppo pacifico. Così... 27.12.2022, Sputnik Italia

"La Cina esprime preoccupazione per il significativo budget per la difesa del Giappone. Le ambizioni per lo sviluppo militare da parte del Giappone sollevano seri dubbi tra i vicini del Giappone nella regione asiatica e la comunità internazionale sull'impegno di Tokyo per la strategia di difesa e lo sviluppo pacifico", ha affermato il portavoce.Venerdì scorso, durante una riunione del Consiglio dei ministri straordinaria, il governo giapponese ha approvato una bozza del budget in deficit per il prossimo anno fiscale (a partire da aprile 2023) con una spesa record di 114,38 trilioni di yen (circa 840 miliardi di dollari) a causa dell'aumento della spesa militare come parte del piano del governo per rafforzare radicalmente il potenziale di difesa entro 5 anni.

