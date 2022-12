https://it.sputniknews.com/20221227/nella-duma-si-vede-rischio-di-conflitto-militare-globale-se-russia-esclusa-dallonu-16832006.html

Nella Duma si vede rischio di conflitto militare globale se Russia esclusa dall'Onu

Nella Duma si vede rischio di conflitto militare globale se Russia esclusa dall'Onu

Il deputato della Duma Oleg Morozov ha affermato che l'idea di escludere la Russia dall'Onu è assurda, il prezzo della distruzione delle moderne istituzioni... 27.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-27T13:29+0100

2022-12-27T13:29+0100

2022-12-27T13:29+0100

russia

onu

ucraina

politica internazionale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/9332710_0:354:2943:2009_1920x0_80_0_0_3db64bb80f05318ed70a5d1e1cbd6998.jpg

Il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba ha annunciato di voler proporre l'esclusione della Russia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In precedenza la Casa Bianca ha affermato di non vedere alcun modo per escludere la Russia dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, onu, ucraina, politica internazionale