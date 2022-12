https://it.sputniknews.com/20221227/messico-neutrale-con-la-russia-non-permettiamo-loro-di-dirci-con-chi-mantenere-i-rapporti-16833254.html

Messico neutrale con la Russia: "Non permettiamo loro di dirci con chi mantenere i rapporti"

Messico neutrale con la Russia: "Non permettiamo loro di dirci con chi mantenere i rapporti"

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha ribadito la sua posizione di neutralità di fronte al conflitto in Ucrainaю 27.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-27T22:54+0100

2022-12-27T22:54+0100

2022-12-27T22:54+0100

messico

usa

conflitto in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/9971277_0:375:2375:1711_1920x0_80_0_0_bbefb8a66f4ed32e1c757837da72339d.jpg

"Non permettiamo loro di dirci con chi dobbiamo mantenere i rapporti e con chi no", ha risposto a una domanda del corrispondente di Sputnik in Messico.Obrador ha espresso l'intenzione che il conflitto tra Ucraina e Russia si risolva pacificamente, perché "le guerre sono irrazionali, causano disgrazie, dolore, tristezza, migrazione, crisi economica, è la cosa più irrazionale che ci possa essere".A sua volta, il presidente ha ricordato di aver inviato all'ONU la sua proposta di pace per l'Ucraina, ma di non aver ad oggi ricevuto risposta.Obrador ha anche criticato le azioni delle grandi potenze economiche in questo conflitto, che, secondo il presidente messicano, "dovrebbero agire in modo responsabile".Alla domanda se la visita del presidente USA, Joe Biden, in Messico, prevista per il 9 gennaio, influenzerà i rapporti con la Russia, López Obrador ha negato che ci siano effetti negativi, allo stesso tempo ha chiarito che il conflitto in Ucraina non è un argomento previsto all'ordine del giorno dell'incontro bilaterale.

messico

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

messico, usa, conflitto in ucraina