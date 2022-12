https://it.sputniknews.com/20221227/lavrov-russia-invita-loccidente-alla-massima-moderazione-sul-nucleare-16831007.html

Lavrov: Russia invita l'Occidente alla massima moderazione sul nucleare

Lavrov: Russia invita l'Occidente alla massima moderazione sul nucleare

La Russia invita l'Occidente alla massima moderazione sul tema del nucleare "estremamente sensibile", è importante rimanere fedeli al postulato... 27.12.2022

"Continuiamo a esortare l'Occidente alla massima moderazione su questo tema estremamente delicato. Per ridurre al minimo i rischi nucleari, è importante rimanere fedeli al postulato dell'inammissibilità della guerra nucleare in pratica, confermato dai cinque paesi nucleari in una dichiarazione congiunta datata 3 gennaio 2022. Secondo la logica esposta nel documento, qualsiasi scontro militare tra le potenze nucleari deve essere impedito, poiché è irto di catastrofi", ha affermato il ministro.

