Berlusconi: "spiraglio di luce" sul conflitto in Ucraina

Berlusconi: "spiraglio di luce" sul conflitto in Ucraina

Silvio Berlusconi ritiene che sulla questione del conflitto in Ucraina si intraveda uno "spiraglio di luce", lo riferisce La Repubblica. 27.12.2022, Sputnik Italia

Berlusconi ha fatto notare che la difesa degli interessi ucraini e il lavoro per il raggiungimento della pace non possono essere sovrapposti l'una all'altro e che l'amministrazione degli Stati Uniti "ne è perfettamente al corrente".A ottobre, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è sempre aperta ai negoziati con l'Ucraina, se il regime di Kiev "matura" questa decisione.Il ministro degli esteri Antonio Tajani, ha fatto notare come le dichiarazioni di Putin sulla disponibilità di Mosca al dialogo sulla risoluzione del conflitto in Ucraina non rispecchino la realtà dei fatti.

