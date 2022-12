https://it.sputniknews.com/20221226/teheran-gli-usa-stanno-rallentando-il-processo-della-firma-dellaccordo-sul-nucleare-16829459.html

Teheran: gli USA stanno rallentando il processo della firma dell'accordo sul nucleare

Il testo del Piano d'azione congiunto globale (JCPOA o l'accordo nucleare) è pronto per la firma, ma a causa di ritardi e "azioni non costruttive" di... 26.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-26T12:45+0100

iran

usa

politica

nucleare

In precedenza, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Iran, Robert Malley, aveva affermato che la parte americana intende concentrarsi sui trasferimenti di armi attribuiti all'Iran e sulle proteste in corso nel Paese, e non sui negoziati per ripristinare l'accordo nucleare, che, secondo Washington, sono finiti in un vicolo cieco."In generale, il testo dell'accordo è pronto per essere concluso sulla base di negoziati tra le parti, mentre il ritardo della parte americana ha portato al fatto che l'accordo non è stato concluso. Le azioni non costruttive degli Stati Uniti hanno portato al ritardo dell'accordo", ha detto Kanaani.Secondo il portavoce, in caso di misure concrete da parte europea e americana, si può concludere un accordo."La strada per un accordo è aperta", ha detto il diplomatico iraniano.

iran

usa

iran, usa, politica, nucleare