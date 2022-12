https://it.sputniknews.com/20221226/taiwan-segnala-attivita-della-marina-cinese-vicino-allisola-16829198.html

Taiwan segnala attività della marina cinese vicino all'isola

Taiwan segnala attività della marina cinese vicino all'isola

Le forze armate taiwanesi hanno registrato nelle ultime 24 ore l'avvicinamento di 71 aerei e sette navi dell'Esercito popolare di liberazione cinese (PLA)... 26.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-26T10:51+0100

2022-12-26T10:51+0100

2022-12-26T10:51+0100

cina

taiwan

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/1a/16829058_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_3d1dd988b4c5e3335a46ad31c2150132.jpg

"Durante il periodo dalle 06:00 del 25 dicembre alle 06:00 del 26 dicembre, 71 aerei e sette navi dell'Esercito popolare di liberazione della Cina sono stati registrati intorno a Taiwan", afferma il rapporto.Secondo le autorità taiwanesi, 47 aerei sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea dell'isola, inclusi 12 caccia J-11, sei Su-30, un drone CH-4, sei caccia J-10, 18 J-16, un velivolo multiuso Y-8, un velivolo antisommergibile Y-8, velivolo di preallarme e controllo aereo KJ-500, drone WZ-7.Taiwan ha inviato pattuglie aeree e marittime per monitorare la situazione e ha dispiegato sistemi missilistici terrestri, ha affermato il ministero.La situazione su Taiwan si è inasprita dopo la visita sull'isola della presidente della Camera dei Rappresentanti statunitense Nancy Pelosi ad agosto.In risposta, Pechino ha lanciato grandi esercitazioni militari al largo delle coste dell'isola, ha imposto sanzioni a due fondazioni taiwanesi, alla stessa Pelosi e ai suoi parenti, e ha adottato altre misure. Il ministero cinese degli Affari esteri ha attribuito a quest'ultima la responsabilità di tutte le conseguenze negative su Washington e Taipei.Ufficialmente i rapporti tra il governo centrale della Cina e Taiwan si ruppero nel 1949 dopo che le forze sconfitte del partito politico Kuomintang capitanate da Chiang Kai-shek si trasferirono sull'isola nel 1949. I contatti commerciali e informali tra le parti ripresero alla fine degli anni '80, dall'inizio degli anni '90 Pechino e Taipei iniziarono a contattare attraverso organizzazioni non governative: l'Associazione per le relazioni nello Stretto di Taiwan (di Pechino) e la Fondazione per gli scambi nello Stretto di Taiwan (di Taipei).

cina

taiwan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, taiwan, difesa