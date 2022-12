https://it.sputniknews.com/20221226/sabotatori-ucraini-neutralizzati-nella-regione-di-bryansk-16829972.html

Sabotatori ucraini neutralizzati nella regione di Bryansk

Al confine con la regione di Bryansk è stato neutralizzato un gruppo di spionaggio e sabotaggio delle forze armate ucraine, ha riferito il centro comunicazioni... 26.12.2022, Sputnik Italia

"In seguito ad uno scontro armato, il 25 dicembre 2022 sono stati neutralizzati 4 sabotatori, aventi tentato di entrare nel territorio della regione di Bryansk dall'Ucraina", riporta il messaggio.Inoltre, avevano strumenti di navigazione e comunicazione e per l'adempimento di atti di sabotaggio e spionaggio: 4 ordigni rudimentali equivalenti a 40 chilogrammi di tritolo.I sabotatori ucraini, negli ultimi tempi, cercano di compiere atti di sabotaggio presso le ferrovie della regione. Ad ottobre, il Servizio di Sicurezza ha fermato a Bryansk un sabotatore ucraino che stava preparando un attentato ad uno dei terminali per il trasporto logistico. A fine mese, nella tratta tra le città di Novozybkov e Zlynka è esploso un ordigno.Come riporta il governatore della regione di Bryansk, Aleksandr Bogomaz, la scorsa settimana un drone ha attaccato un impianto elettrico nella provincia di Trubchevskiy senza però causare vittime.Il livello "giallo" di allerta nella regione di Bryansk per le minacce terroristiche è stato prolungato al 4 gennaio. Questo livello d'allerta prevede un aumento del lavoro delle forze speciali e viene richiesto ai cittadini di essere particolarmente attenti.Dal 24 febbraio è in corso un'operazione militare speciale in Ucraina. Vladimir Putin ha affermato che lo scopo della stessa è quello di liberare il Donbass e creare delle condizioni che garantiscano la sicurezza della Russia.

