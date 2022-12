https://it.sputniknews.com/20221226/russia-frammenti-di-un-drone-intercettato-a-base-aerea-engels-uccidono-tre-militari-16828911.html

Russia, frammenti di un drone intercettato a base aerea Engels uccidono tre militari

Russia, frammenti di un drone intercettato a base aerea Engels uccidono tre militari

Tre persone sono morte a seguito della caduta di frammenti di un drone ucraino abbattuto vicino a un aeroporto militare nella regione di Saratov, ha riferito... 26.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-26T07:08+0100

2022-12-26T07:08+0100

2022-12-26T07:08+0100

russia

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/1a/16828754_0:116:3049:1831_1920x0_80_0_0_2021cd74e1da474b1ad5812c0f80aa54.jpg

"Il 26 dicembre, verso l'01:35 ora di Mosca, la difesa aerea delle forze aerospaziali russe ha abbattuto un veicolo a pilotaggio remoto ucraino a bassa quota mentre si avvicinava all'aeroporto militare di Engels nella regione di Saratov. A causa della caduta di frammenti tre militari del personale tecnico hanno riportato ferite mortali", il affermato il dicastero in una nota.I mezzi dell'aeronautica non sono stati danneggiatiAll'aeroporto di Engels sono schierati bombardieri strategici dell'aviazione a lungo raggio delle forze aerospaziali russe.L'esercito ucraino ha già tentato di attaccare gli aeroporti militari russi nelle regioni di Saratov e Ryazan con droni di fabbricazione sovietica lo scorso 5 dicembre. I sistemi di difesa aerea hanno intercettato questi droni, ma tre soldati sono rimasti uccisi quando sono caduti i frammenti. Due aerei hanno subito danni minori. Lo stesso giorno, l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco alle infrastrutture in Ucraina.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, difesa