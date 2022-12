https://it.sputniknews.com/20221226/la-contraerea-russa-ha-abbattuto-7-droni-ucraini-16830274.html

La contraerea russa ha abbattuto 7 droni ucraini

La contraerea russa ha abbattuto 7 droni ucraini

I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto sette droni ucraini nelle ultime 24 ore, oltre a razzi di fabbricazione americana, ha fatto sapere lunedì il... 26.12.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

russia

difesa

"Nelle ultime 24 ore, i sistemi di difesa aerea hanno distrutto sette veicoli a pilotaggio remoto ucraini nelle aree degli insediamenti di Kremennaya nella Repubblica popolare di Lugansk, Chervonoe, Kuteynikovo, Kropivnitskoe nella Repubblica popolare di Donetsk e Zmievka nella regione di Kherson", ha riferito il dicastero militare russo in un comunicato.Inoltre, secondo il ministero della Difesa, due lanciarazzi multipli HIMARS sono stati intercettati nelle aree degli insediamenti di Rubezhnoye e Krasnorechenskoye della LPR, nonché due missili anti-radar HARM nell'area dell'insediamento di Bayrak nel DPR.Complessivamente, dall'inizio dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, sono stati distrutti 352 aerei, 192 elicotteri, 2.731 droni, 399 sistemi missilistici antiaerei, 7.249 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 944 lanciarazzi multipli, 3.719 pezzi di artiglieria da campo e mortai, così come 7.765 unità di veicoli militari speciali.

