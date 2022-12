https://it.sputniknews.com/20221226/ex-premier-moldavo-contro-la-sandu-ha-instaurato-una-dittatura-16830388.html

Ex-premier moldavo contro la Sandu: ha instaurato una dittatura

Il presidente Maia Sandu stabilisce una dittatura in Moldavia e crea uno stato di polizia, secondo l'ex primo ministro, capo del Partito per lo sviluppo e... 26.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-26T20:25+0100

2022-12-26T20:25+0100

2022-12-26T20:25+0100

"L'istituzione di una dittatura e di uno stato di polizia parla di debolezza e mancanza di rispetto elementare per le persone che ti hanno eletto due anni fa, così come la presa in giro delle autorità sulla Costituzione e sulle norme democratiche", ha detto Chicu in una conferenza stampa.Secondo questi, la Sandu sta cercando di compensare i suoi fallimenti nel governo dello stato, da un lato, limitando i diritti dei cittadini e, dall'altro, conferendo poteri illimitati alle forze dell'ordine.Il politico ha ricordato che il partito al potere Azione e Solidarietà sta promuovendo progetti di legge che consentiranno al Servizio di informazione e sicurezza e ad altre forze dell'ordine di spiare i cittadini, "interferire nella loro vita privata in modo incontrollabile, senza l'approvazione di pubblici ministeri e giudici".In primavera sono iniziate le proteste dell'opposizione in Moldavia. Le autorità sono criticate non solo per la crisi economica, ma anche per le pressioni sugli oppositori politici.Numerosi sondaggi mostrano che circa il 60% della popolazione del paese dubita della capacità del partito al potere Azione e Solidarietà di rimanere al potere per altri tre anni prima delle prossime elezioni parlamentari. Inoltre, circa il 70% dei moldavi è deluso dalla politica delle autorità e quasi il 65% sostiene l'idea di cambiare il governo.

