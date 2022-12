https://it.sputniknews.com/20221226/cremlino-annuncia-i-colloqui-putin-xi-16829624.html

Cremlino annuncia i colloqui Putin-Xi

Il presidente russo Vladimir Putin ha in programma i colloqui con il presidente cinese Xi Jinping entro la fine di quest'anno, ha anticipato il portavoce del... 26.12.2022, Sputnik Italia

"Effettivamente, sono in corso i preparativi per un tale contatto", ha affermato Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda pertinente."Informeremo in merito insieme ai nostri amici cinesi in modo tempestivo", ha aggiunto.Secondo Peskov, è ancora prematuro parlare del formato dei colloqui.

