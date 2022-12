https://it.sputniknews.com/20221225/sondaggio-il-70-dei-francesi-sostengono-la-soluzione-negoziale-del-conflitto-in-ucraina-16828395.html

Sondaggio: il 70% dei francesi sostengono la soluzione negoziale del conflitto in Ucraina

Sondaggio: il 70% dei francesi sostengono la soluzione negoziale del conflitto in Ucraina

Al presidente ucraino Volodymyr Zelensky non piacerà la notizia che la maggior parte dei cittadini francesi è favorevole ai colloqui di pace con la Russia

la situazione in ucraina

ucraina

francia

politica

Philippot ha citato i risultati di un sondaggio Ifop su Twitter, secondo cui il 70% dei cittadini della Francia è favorevole alla soluzione del conflitto in Ucraina mediante la diplomazia.Il leader del movimento francese Les Patriotes ed ex deputato Florian Philippot ha più volte criticato i Paesi occidentali per il sostegno finanziario all'Ucraina e la fornitura di equipaggiamento militare alle Forze armate dell'Ucraina, che stanno prolungando il conflitto nel Paese dell'Europa orientale. Il politico ha chiesto la revoca delle sanzioni anti-russe da parte dell'Unione Europea. Ha definito "pazze" le decisioni di Bruxelles nel settore energetico e "stupide" le stesse misure restrittive.Il 24 febbraio, la Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l'Ucraina.Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo "la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev da otto anni".Il compito delle forze armate è liberare il Donbass e garantire la sicurezza della Russia. Al Cremlino il 30 settembre si è tenuta la cerimonia di ammissione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, delle regioni di Zaporozhye e Kherson, alla Russia sulla base dei referendum tenutisi in queste regioni.

