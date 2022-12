https://it.sputniknews.com/20221225/russia-e-turchia-in-trattativa-sullapertura-del-cielo-nel-nord-della-siria-16827889.html

Russia e Turchia in trattativa sull'apertura del cielo nel nord della Siria

Russia e Turchia in trattativa sull'apertura del cielo nel nord della Siria

La Turchia sta discutendo con la Russia sulla possibilità di utilizzare lo spazio aereo nel nord della Siria per condurre un'operazione contro il Partito dei... 25.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-25T16:51+0100

2022-12-25T16:51+0100

2022-12-25T16:51+0100

russia

turchia

siria

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/767/91/7679109_0:181:2995:1866_1920x0_80_0_0_272796a5e031a7e5212140da94647fc5.jpg

Ankara classifica il PKK come un'organizzazione terroristica le cui attività sono vietate in Turchia e perseguitate dalle autorità."Continuiamo a lavorare per neutralizzare l'organizzazione terroristica. Stiamo discutendo sull'apertura dello spazio aereo con i russi. Proseguono i contatti sulla cooperazione trilaterale Turchia-Russia-Siria. Quando i negoziati raggiungono una certa fase, li condividiamo con la stampa. Proseguiamo con conversazioni e dialoghi", ha detto Akar a RIA Novosti.La Turchia sta conducendo un'operazione aerea contro l'ala siriana del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) nel nord della Siria dal 20 novembre. Erdogan ha definito l'operazione riuscita e non ha escluso l'inizio della fase a terra.

russia

turchia

siria

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, turchia, siria, difesa