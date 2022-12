https://it.sputniknews.com/20221225/quasi-il-50-dei-prodotti-agricoli-esportati-dallucraina-sono-stati-consegnati-ai-paesi-europei-16828525.html

Quasi il 50% dei prodotti agricoli esportati dall'Ucraina sono stati consegnati ai paesi europei

Quasi il 50% dei prodotti agricoli esportati dall'Ucraina sono stati consegnati ai paesi europei

Quasi la metà di tutti i prodotti agricoli esportati dall'Ucraina attraverso il corridoio del grano nel Mar Nero sono stati consegnati ai paesi europei, ha... 25.12.2022, Sputnik Italia

"Dal 1° agosto al 25 dicembre, 585 navi portarinfuse sono partite dai porti dell'Ucraina. In totale, sono state esportate 15 milioni e 80mila tonnellate di 13 varietà di prodotti agricoli. 171 navi portarinfuse sono arrivate nei porti turchi", cita le parole del ministro l'agenzia Anadolu.Secondo Karaismailoglu, il 15% di tutti i prodotti esportati è stato consegnato in Turchia. "Il 12% è stato consegnato ai paesi africani, il 29% in Asia, il 44% in Europa", ha affermato il ministro.Gli accordi sulle esportazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina sono stati firmati il 22 luglio a Istanbul per un periodo di 120 giorni. Uno degli accordi era inizialmente valido fino al 19 novembre e regolava la procedura per l'esportazione di grano dai porti di Odessa, Chernomorsk e Yuzhny controllati da Kiev. Gli accordi sono stati prorogati il ​​17 novembre per altri 120 giorni. Il ministero degli Esteri russo ha spiegato che l'accordo è stato esteso automaticamente a causa dell'assenza di obiezioni delle parti coinvolte (Russia, Ucraina, Turchia, Nazioni Unite).

