Putin: i nostri avversari geopolitici hanno innescato il conflitto in Ucraina

Putin: i nostri avversari geopolitici hanno innescato il conflitto in Ucraina

Putin ha anche aggiunto che la Russia è pronta a negoziare con tutte le parti coinvolte nella crisi geopolitica.Il capo di Stato russo ha anche affermato che la nazione sta facendo la cosa giusta in Ucraina.La Russia ha lanciato la sua operazione militare speciale lo scorso 24 febbraio, i suoi obiettivi sono difendere la popolazione di Lugansk e Donetsk, che aveva subito attacchi ucraini da anni. I paesi occidentali hanno adottato diversi pacchetti di sanzioni contro la Russia e hanno fornito a Kiev aiuti umanitari, militari e finanziari. Mosca ha criticato il flusso di armi in Ucraina dalle nazioni occidentali, sostenendo che questo non fa che deteriorare il conflitto.Allo stesso tempo, Kiev ha lanciato una serie di attacchi terroristici sul territorio russo, inclusa un'esplosione sul ponte di Crimea, a cui Mosca ha risposto con attacchi di precisione contro infrastruttue in Ucraina. Negli ultimi mesi, le sirene dei raid aerei hanno suonato regolarmente in tutta l'Ucraina, con Kiev che ha affermato che fino al 50% della rete energetica del paese è stata danneggiata.

