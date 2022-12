https://it.sputniknews.com/20221225/patriarca-kirill-fa-gli-auguri-di-buon-natale-a-papa-francesco-16827339.html

Patriarca Kirill fa gli auguri di Buon Natale a Papa Francesco

Il patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill ha fatto gli auguri di Buon Natale a Papa Francesco. Lo riferisce domenica il sito del Dipartimento per le... 25.12.2022, Sputnik Italia

"Sua Santità! Mi congratulo con Lei per la festa della Natività di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Le auguro che aiuti nel suo futuro ministero e pace e prosperità al gregge che le è stato affidato", ha detto il patriarca.Il Patriarca ha inviato i suoi auguri anche ai capi delle chiese non ortodosse che festeggiano il Natale il 25 dicembre secondo il calendario gregoriano."Vi auguro gioia spirituale nella venuta del Salvatore e il suo aiuto generoso nel vostro ulteriore ministero, e pace e prosperità per il gregge che vi è stato affidato", aggiunge.

