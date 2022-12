Ministro Finanze russo: non forniremo petrolio a prezzi occidentali per una questione di principio

"Cosa dice la Federazione Russa? Non forniremo petrolio in base a contratti che prevedono limiti di prezzo offerti dai paesi occidentali. Questo è stato escluso. Il Presidente della Federazione Russa ha detto che la Russia non fornirà petrolio in base ad accordi che prevedono dei massimali", ha dichiarato in un'intervista ad Asharq News TV, quando gli sono stati chiesti i dettagli della risposta della Russia all'imposizione di un massimale di prezzo sul petrolio russo.