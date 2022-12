https://it.sputniknews.com/20221225/ministero-esteri-cinese-afferma-che-con-la-russia-si-e-rafforzata-la-reciproca-fiducia-strategica--16826436.html

Ministero Esteri cinese afferma che con la Russia si è rafforzata la reciproca fiducia strategica

Ministero Esteri cinese afferma che con la Russia si è rafforzata la reciproca fiducia strategica

25.12.2022

Wang Yi ha aggiunto che nel 2022 la Russia e la Cina hanno approfondito la loro cooperazione amichevole e di buon vicinato, con una cooperazione strategica globale che è diventata "più matura e solida". Come ha sottolineato il diplomatico, le relazioni tra Mosca e Pechino non sono rivolte contro terzi e si basano sui principi del non allineamento e del non confronto. Nell'ultimo anno, ha sottolineato Wang Yi, si è rafforzata anche la connettività transfrontaliera tra i due Paesi, grazie all'apertura del ponte autostradale Heihe-Blagoveshensk e del ponte ferroviario Tongjiang-Nizhneleninskoye. In precedenza, l'ambasciatore cinese in Russia ha osservato in un'intervista a RIA Novosti che il sostegno reciproco tra Russia e Cina è aumentato nel 2022; Pechino, ha detto, ha assunto una posizione imparziale sulla questione ucraina e si è opposta all'imposizione di sanzioni unilaterali. La scorsa settimana, durante un incontro con il vice capo del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev, il presidente cinese Xi Jinping ha affermato che le relazioni sino-russe hanno dimostrato stabilità. Pechino, ha assicurato, è pronta a collaborare con Mosca per "spingere continuamente le relazioni Cina-Russia in una nuova era e promuovere congiuntamente la governance globale in una direzione più equa e razionale".

