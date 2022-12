https://it.sputniknews.com/20221225/esercito-cinese-completa-esercitazioni-militari-vicino-a-taiwan-16827613.html

Esercito cinese completa esercitazioni militari vicino a Taiwan

Le forze armate cinesi domenica hanno eseguito manovre militari di vari tipi di truppe vicino all'isola di Taiwan, ha fatto sapere Shi Yi, portavoce del... 25.12.2022, Sputnik Italia

"Il 25 dicembre, il Comando del Teatro orientale dell'Esercito popolare di Liberazione cinese ha organizzato pattugliamenti multi-arma congiunti ed esercitazioni militari pratiche nello spazio marittimo e aereo intorno all'isola di Taiwan", ha affermato Shi Yi, la cui dichiarazione è stata pubblicata sul resoconto ufficiale del Comando del Teatro orientale del PLA sul social network WeChat.Ha sottolineato che l'esercitazione è la "risposta forte" della Cina alla recente escalation di azioni provocatorie degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan.Shi Yi ha osservato che le truppe del Comando del Teatro orientale del PLA continueranno ad adottare misure decisive per proteggere la sovranità statale e l'integrità territoriale della Cina.La situazione su Taiwan si è inasprita dopo la visita sull'isola della presidente della Camera dei Rappresentanti statunitense Nancy Pelosi ad agosto.In risposta, Pechino ha lanciato grandi esercitazioni militari al largo delle coste dell'isola, ha imposto sanzioni a due fondazioni taiwanesi, alla stessa Pelosi e ai suoi parenti, e ha adottato altre misure. Il ministero cinese degli Affari esteri ha attribuito a quest'ultima la responsabilità di tutte le conseguenze negative su Washington e Taipei.Ufficialmente i rapporti tra il governo centrale della Cina e Taiwan si ruppero nel 1949 dopo che le forze sconfitte del partito politico Kuomintang capitanate da Chiang Kai-shek si trasferirono sull'isola nel 1949. I contatti commerciali e informali tra le parti ripresero alla fine degli anni '80, dall'inizio degli anni '90 Pechino e Taipei iniziarono a contattare attraverso organizzazioni non governative: l'Associazione per le relazioni nello Stretto di Taiwan (di Pechino) e la Fondazione per gli scambi nello Stretto di Taiwan (di Taipei).

