Ankara: membri del PKK stanno bruciando le strade di Parigi

Il portavoce del presidente turco Ibrahim Kalin ha accusato la Francia di sostenere il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) in Siria e ha affermato che i... 25.12.2022, Sputnik Italia

"Questo è il PKK in Francia. La stessa organizzazione terroristica che sostiene in Siria. Lo stesso PKK che ha ucciso migliaia di turchi, curdi e forze di sicurezza negli ultimi 40 anni. Ora stanno bruciando le strade di Parigi. Volete tacere ancora?", Kalin ha scritto sui social network.Venerdì un uomo di 69 anni ha aperto il fuoco in strada vicino al centro culturale dei curdi nel X arrondissement di Parigi, in seguito è stato arrestato. A seguito della sparatoria, tre persone sono morte, due delle vittime sono in condizioni critiche e altre due sono in uno stato di moderata gravità. Come ha affermato a Sputnik un rappresentante della comunità curda, tre attivisti curdi sono stati uccisi. L'ufficio del procuratore di Parigi ha aperto un'inchiesta sul caso di omicidio.Secondo i resoconti dei media, l'assassino ha ammesso di aver pianificato di attaccare la comunità curda e che le sue azioni sono state ispirate dall'odio razziale.Sabato, migliaia di curdi si sono recati in Place de la République a Parigi per protestare a seguito sparatoria nel X arrondissement della capitale che ha provocato tre vittime tra gli attivisti curdi. Considerano l'incidente un attacco terroristico contro la comunità curda. I manifestanti credono che dietro la sparatoria ci sia la Turchia. La manifestazione si è rapidamente trasformata in scontri con la polizia. I manifestanti hanno distrutto le fermate degli autobus, ribaltato le auto, dato fuoco a mobili, bidoni della spazzatura e rotto i ciottoli dal marciapiede e li hanno lanciati contro la polizia. Le forze dell'ordine hanno usato ripetutamente gas lacrimogeni per disperdere la folla. Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri.

