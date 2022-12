https://it.sputniknews.com/20221224/orban-ha-detto-quanto-durera-il-regime-di-kiev-16824206.html

Orban ha detto quanto durerà il regime di Kiev

Orban ha detto quanto durerà il regime di Kiev

24.12.2022

La crisi ucraina continuerà finché il regime di Kiev riceverà assistenza finanziaria e militare dagli Stati Uniti, ha dichiarato il presidente ungherese Viktor Orban al quotidiano Magyar Nemzet .Il leader ungherese ha osservato che c'è un pericolo reale di un conflitto prolungato, ma Washington è responsabile dell'escalation.Il presidente ha anche affermato che l'Ungheria sta agendo nella crisi esclusivamente nel proprio interesse, che non include una rottura del dialogo con la Russia, nonostante i rimproveri di Bruxelles.In precedenza , la Commissione europea aveva deciso di bloccare i 22 miliardi di euro che l'Ungheria avrebbe dovuto ricevere dai fondi di coesione europei.Questo importo rappresenta i trasferimenti che Budapest deve ricevere dal bilancio a lungo termine dell'UE tra il 2021 e il 2027.I programmi per i quali l'Ungheria prevedeva di spendere 22 miliardi di euro includevano l'istruzione per i bambini svantaggiati, la modernizzazione del trasporto ferroviario, l'accesso alla banda larga e l'assistenza alle regioni colpite dalla chiusura delle centrali a carbone.

