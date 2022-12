"In precedenza, avevamo già presentato materiali che confermano la partecipazione di Hunter Biden e della sua Rosemont Seneca Foundation, così come di altre strutture controllate dal Partito Democratico statunitense, al finanziamento dei principali appaltatori del Pentagono che operano in Ucraina. È stato dimostrato quanto il figlio dell'attuale Presidente degli Stati Uniti [Joe Biden], Hunter Biden, sia coinvolto nel finanziamento della società Metabiota, controllata dal Ministero della Difesa degli Stati Uniti", ha dichiarato il Comandante delle Truppe di Protezione Nucleare, Biologica e Chimica russe, Ten. Gen. Igor Kirillov alla 9a Conferenza di revisione della Convenzione sulle armi biologiche.