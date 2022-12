https://it.sputniknews.com/20221224/lucraina-non-sara-in-grado-tanto-presto-di-utilizzare-i-sistemi-di-difesa-aerea-patriot-16823769.html

L'Ucraina non sarà in grado tanto presto di utilizzare i sistemi di difesa aerea Patriot

24.12.2022

I sistemi missilistici antiaerei Patriot inviati in Ucraina da Washington non potranno presto essere utilizzati dalle forze armate ucraine, stando a quanto riporta l'edizione americana di Newsweek.Secondo il generale americano in pensione Mark Hertling, l'Ucraina avrà bisogno di mesi di preparazione prima che il Paese possa utilizzare il sistema di difesa aerea Patriot, inoltre, il complesso non sarà in grado di proteggere l'intero territorio del Paese.L'analista del Cato Institute Jordan Cohen ha anche dichiarato alla pubblicazione che la formazione per la manutenzione e la riparazione dei sistemi antimissile potrebbe richiedere un intero anno solare.I moderni sistemi di difesa aerea Patriot sono stati inclusi nel prossimo pacchetto di assistenza militare americana all'Ucraina, che è stato presentato mercoledì in occasione della visita a Washington di Vladimir Zelensky.Il Pentagono esclude la possibilità di inviare specialisti americani in Ucraina, e promette di addestrare ucraini in pochi mesi.Sullo sfondo dell'operazione speciale russa in Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO stanno sostenendo Kiev con forniture di armi, ma i programmi costano decine di miliardi di dollari.Mosca, da parte sua, ha ripetutamente affermato che la fornitura di armi occidentali non fa che prolungare la crisi in atto, e i trasporti di armi "sono un obiettivo legittimo per l'esercito russo".

