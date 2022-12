https://it.sputniknews.com/20221224/la-turchia-esorta-la-nato-a-fermare-le-provocazioni-greche-16824560.html

Il ministro della Difesa nazionale turco Hulusi Akar ha invitato la Nato a fermare le "azioni provocatorie" di Atene contro Ankara.Il ministero della Difesa turco ha riferito in precedenza di un tentativo da parte greca di intercettare aerei da combattimento turchi durante i loro voli nell'ambito di una missione NATO."Il blocco Nato, che comprende la Turchia, sarà sempre una struttura forte", ha sottolineato il ministro.La Turchia chiede la fine della militarizzazione delle isole greche nell'Egeo orientale.Secondo il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, la militarizzazione delle isole è una violazione di trattati internazionali di vecchia data e mette in discussione la sovranità delle isole.Secondo lui, la Turchia è determinata a discutere e sfidare la sovranità di queste isole se la Grecia non fermerà le violazioni.Il presidente turco Tayyip Erdogan ha poi accusato il primo ministro greco di aver violato gli accordi raggiunti nel loro incontro, e ha affermato che d'ora in poi per lui non esiste un politico come Mitsotakis, e non intende "né incontrarlo né trattare con lui".

