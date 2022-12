https://it.sputniknews.com/20221224/la-germania-rischia-la-bancarotta---bundestag-16825567.html

La Germania rischia la bancarotta - Bundestag

La Germania rischia la bancarotta - Bundestag

La Germania, a causa della sua incapacità a risolvere la questione della crisi energetica e di una serie di altri problemi, rischia di diventare uno stato... 24.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-24T16:56+0100

2022-12-24T16:56+0100

2022-12-24T16:56+0100

germania

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/483/71/4837192_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_59905011871180a6c700b62a5f48c847.jpg

"Se continuiamo con lo stesso spirito, se vogliamo pagare l'assistenza energetica per anni, allora non siamo minacciati dal socialismo di stato, ma dalla bancarotta dello stato", ha sottolineato in un'intervista pubblicata sabato.Centodieci miliardi di euro, che saranno ulteriormente utilizzati per importare energia e risorse energetiche dopo la "riluttanza o impossibilità" di ricevere risorse energetiche dalla Federazione Russa, mancheranno in altre aree, e "questi soldi non possono essere stampati e coperti con l'aiuto dei contribuenti", ritiene il politico.Allo stesso tempo, il governo di coalizione, trovandosi in una situazione del genere, rifiuta la produzione di energia nucleare e di gas, il che fa infuriare la scena politica.Dopo l'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina, l'Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni sulla Russia, il che ha portato a un aumento dei prezzi di elettricità, carburante e cibo in Europa e negli Stati Uniti. Allo stesso tempo, come ha sottolineato il presidente russo Vladimir Putin, la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia mondiale.

https://it.sputniknews.com/20221224/orban-ha-detto-quanto-durera-il-regime-di-kiev-16824206.html

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, economia