Il Pentagono starebbe pensando di acquistare aerei elettrici per affrontare la Cina

Il Pentagono si starebbe muovendo verso il lancio del suo primo aereo elettrico in assoluto in un contesto di guerra tecnologica contro la Cina, secondo quanto... 24.12.2022, Sputnik Italia

A ottobre, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD) ha pubblicato una richiesta di informazioni per valutare come un nuovo aereo elettrico potrebbe essere impiegato per le operazioni militari. Il Pentagono ha dichiarato che la richiesta di informazioni, che è "esclusivamente a scopo di pianificazione", mira a "comprendere meglio l'attuale rapporto costi-benefici" di una tale ipotesi. Dopo che diverse aziende statunitensi hanno sviluppato gli eVTOL per uso civile come taxi aerei e aerei da trasporto, il Pentagono avrebbe intenzione di utilizzare gli aerei elettrici in ruoli di utilità per trasportare persone e merci lontano dalle piste di atterraggio a un costo inferiore rispetto agli elicotteri convenzionali.Tali indiscrezioni emergono pochi mesi dopo che il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha presentato la nuova strategia di sicurezza nazionale del paese, affermando che è la Cina la "sfida geopolitica più importante" per l'America. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, ha dichiarato che Pechino invita Washington a smettere di diffondere la teoria obsoleta della minaccia cinese e a impegnarsi piuttosto nella costruzione di un nuovo concetto di cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

