https://it.sputniknews.com/20221224/fornire-alla-moldavia-armi-della-nato-sarebbe-una-catastrofe---vice-ministro-esteri-russo-16823528.html

Fornire alla Moldavia armi della NATO sarebbe una "catastrofe" - vice ministro Esteri russo

Fornire alla Moldavia armi della NATO sarebbe una "catastrofe" - vice ministro Esteri russo

L'intensificazione della cooperazione con la NATO mina la sicurezza della Moldavia e la fornitura di armi occidentali porterebbe solo a conseguenze negative... 24.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-24T08:57+0100

2022-12-24T08:57+0100

2022-12-24T08:57+0100

moldavia

armamenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/14596195_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_0cc0628d7c8e468d356a6ae2ce4d2cb2.jpg

Dall'inizio dell'operazione speciale russa volta a smilitarizzare e de-nazificare l'Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno stanziato aiuti finanziari e militari a Kiev per decine di miliardi di dollari. Mosca ha ripetutamente sottolineato che la consegna di armi all'Ucraina non avrebbe fatto altro che prolungare il conflitto, aggiungendo che qualsiasi equipaggiamento militare straniero e personale in arrivo in Ucraina sarebbe stato considerato un obiettivo legittimo per le forze armate russe.

moldavia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

moldavia, armamenti