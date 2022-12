https://it.sputniknews.com/20221223/ue-22-miliardi-di-euro-allungheria-congelati-dopo-ok-a-pacchetto-aiuti-allucraina-da-17-miliardi-16822488.html

Ue, 22 miliardi di euro all'Ungheria congelati dopo ok a pacchetto aiuti all'Ucraina da 17 miliardi

Bruxelles e Budapest si sono ripetutamente scontrate sullo stato di diritto, nonché sulle politiche in materia di istruzione e migrazione. L'Ungheria ha anche... 23.12.2022, Sputnik Italia

2022-12-23T17:22+0100

2022-12-23T17:22+0100

2022-12-23T17:22+0100

La Commissione europea si è impegnata a trattenere una cifra pari a 22 miliardi di euro dei fondi di coesione del blocco per l'Ungheria fino a quando Budapest "non soddisferà le condizioni relative al sistema di asilo, alle libertà accademiche, ai diritti LGBTQ+ e all'indipendenza della magistratura".I fondi mirano a fornire sostegno ai membri dell'UE con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale del blocco.Il commissario europeo per la coesione e le riforme Elisa Ferreira ha dichiarato giovedì ai giornalisti che "la Commissione europea ritiene che la condizione abilitante orizzontale sulla Carta dei diritti fondamentali non sia ancora ssoddisfatta" dal governo ungherese.Secondo lei, oltre ai fondi di coesione, l'UE sta trattenendo anche i 5,8 miliardi di euro di sovvenzioni dell'Ungheria dal fondo di ripresa del blocco fino a quando Budapest non affronterà le questioni sull'indipendenza dei tribunali.Le osservazioni di Ferreira hanno fatto seguito al Consiglio europeo che ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di 17 miliardi di euro per Kiev, che secondo Bruxelles sarebbe arrivato sotto forma di "prestiti altamente agevolati, erogati in rate regolari a partire dal 2023".La mossa è arrivata nel bel mezzo dell'opposizione dell'Ungheria al pacchetto di assistenza all'Ucraina, che è stato approvato mentre la Russia continua la sua operazione militare speciale in Ucraina.

