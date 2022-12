https://it.sputniknews.com/20221223/russia-pronta-a-tagliare-produzione-petrolio-in-risposta-al-tetto-al-prezzo-16818001.html

Russia pronta a tagliare produzione petrolio in risposta al tetto al prezzo

Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato che Mosca è pronta a ridurre la produzione di petrolio come misura di risposta al tetto del prezzo... 23.12.2022, Sputnik Italia

Ha inoltre affermato che le stime indicano una produzione di petrolio in Russia in aumento del 2% e la raffinazione del petrolio a un + 5% (se non verranno applicate riduzioni volontarie), ma che la produzione di gas diminuirà comunque del 18-20% entro la fine del 2022. "Entro la fine dell'anno, nel settore petrolifero, avremo un aumento del 2% della produzione, che raggiungerà i 535 milioni di tonnellate rispetto all'anno scorso. Produrremo circa il 5% in più di prodotti petroliferi rispetto all'anno scorso", ha sottolineato Novak. La dichiarazione arriva dopo che giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato ai giornalisti che all'inizio della prossima settimana firmerà un decreto sulle misure di ritorsione al tetto massimo dei prezzi del petrolio russo, in quella che ha definito una misura precauzionale. Il tetto di 60 dollari al barile imposto dall'UE al petrolio russo, entrato in vigore il 5 dicembre, sarà rivisto ogni due mesi per rimanere al 5% al di sotto del valore di riferimento dell'Agenzia Internazionale dell'Energia. Anche i paesi del G7 e l'Australia hanno fissato un tetto alle esportazioni di petrolio russo a 60 dollari al barile. Mosca ha denunciato il limite di prezzo come un tentativo di manipolare "i principi fondamentali del libero mercato", avvertendo che la Russia non venderà petrolio ai paesi che adotteranno il limite.

