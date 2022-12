https://it.sputniknews.com/20221223/primo-ministro-giapponese-esorta-il-governo-a-prepararsi-per-possibili-lanci-di-missili-16818594.html

Primo ministro giapponese esorta il governo a prepararsi per possibili lanci di missili nordocoreani

Primo ministro giapponese esorta il governo a prepararsi per possibili lanci di missili nordocoreani

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha incaricato i ministeri responsabili di fare tutti i preparativi necessari in caso di possibili futuri lanci... 23.12.2022, Sputnik Italia

All'inizio della giornata la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici verso il Mar del Giappone.La guardia costiera giapponese ha emesso un avviso per le navi in ​​mare, esortando i marinai a non avvicinarsi agli oggetti nel caso in cui cadano in acqua. I missili alla fine sono caduti fuori dalla zona economica esclusiva del Giappone.Stando ai rapporti è stato allestito un quartier generale di crisi per la raccolta di informazioni sotto la guida dell'ufficio del primo ministro.Solo quest'anno, la Corea del Nord ha lanciato missili balistici 38 volte, con un totale di 67 missili lanciati.Pyongyang inoltre, ha testato tre volte i missili da crociera.

