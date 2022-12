https://it.sputniknews.com/20221223/lalgeria-spera-di-entrare-a-far-parte-dellalleanza-brics-nel-2023-ha-detto-il-presidente-tebboune-16818130.html

L'Algeria spera di entrare a far parte dell'Alleanza BRICS nel 2023, ha detto il Presidente Tebboune

Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha dichiarato giovedì sera che l'Algeria spera di entrare a far parte dell'alleanza BRICS, che riunisce le maggiori... 23.12.2022, Sputnik Italia

L'Algeria ha presentato la domanda ufficiale di adesione ai BRICS a novembre. Il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha dichiarato che Mosca accoglie con favore l'intenzione dell'Algeria di entrare a far parte dell'alleanza.Il BRICS è un'associazione informale delle principali economie in via di sviluppo del mondo, nata nel 2006 per rafforzare la cooperazione tra queste nazioni ed elaborare approcci comuni alle sfide economiche globali. Oltre all'Algeria, diversi altri Paesi, tra cui Argentina, Iran, Turchia, Indonesia, Egitto e Arabia Saudita, hanno espresso il loro interesse a entrare nel gruppo.

