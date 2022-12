https://it.sputniknews.com/20221223/kenya-ambasciatore-sappiamo-dove-la-russia-al-contrario-di-quanto-dice-borrell-16820792.html

Kenya, ambasciatore: sappiamo dov'è la Russia, al contrario di quanto dice Borrell

Il massimo diplomatico dell'Unione europea Josep Borrell ha dubitato della sincerità degli africani che partecipano alle manifestazioni a sostegno della... 23.12.2022, Sputnik Italia

L' ambasciatore keniota in Russia Benson Ogutu ha sottolineato in una recente intervista con Sputnik che i kenioti "sanno dove si trova la Russia" e hanno sviluppato in modo produttivo relazioni bilaterali.Il diplomatico ha risposto a un'osservazione precedentemente fatta da Josep Borrell.In precedenza, il presidente russo Putin ha commentato le dichiarazioni di Borrell, osservando che l'Africa sa dove si trova la Russia e quale ruolo ha svolto nel processo di liberazione dal colonialismo."Il livello degli scambi commerciali tra Kenya e Russia si aggira attualmente intorno ai 400 milioni di dollari, i kenioti acquistano grano, fertilizzanti e prodotti in metallo dalla Russia, mentre la Russia è uno dei principali importatori di tè keniota", ha affermato il diplomatico, facendo osservare che il suo Paese vorrebbe aumentare in modo esponenziale sia le sue esportazioni che le sue importazioni dalla Russia.Ogutu ha anche osservato che sono in corso trattative per la firma di un accordo che istituisca un traffico aereo diretto tra i due Paesi, cosa che potrà eliminare uno dei principali ostacoli al commercio. Secondo l'ambasciatore, le parti hanno già concordato voli charter tra i due Paesi, ma devono ancora essere lanciati.Secondo l'ambasciatore, il Kenya parteciperà attivamente ai lavori del vertice Russia-Africa del 2023 e ha promesso di raccomandare che il nuovo presidente del Kenya, William Ruto, partecipi all'evento.Il diplomatico ha affermato che i Paesi di tutto il mondo sono ora in competizione per il mercato africano e il Kenya accoglie con favore la Russia per partecipare a questa "corsa".Il Paese dell'Africa orientale è aperto anche alla cooperazione con la Russia nel campo della raffinazione del petrolio, ha concluso Ogutu.In precedenza, il vicedirettore del dipartimento per l'Africa del ministero degli Esteri russo, Georgy Todua, aveva dichiarato che Mosca e Nairobi stavano terminando i preparativi per creare una commissione intergovernativa.

