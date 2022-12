https://it.sputniknews.com/20221223/forniture-ammoniaca-a-nazioni-bisognose-bloccate-esclusivamente-dallucraina---min-esteri-russo-16819355.html

Forniture ammoniaca a nazioni bisognose bloccate esclusivamente dall'Ucraina - min. Esteri russo

Le esportazioni di cibo e fertilizzanti russi fanno parte dell'accordo sui cereali del Mar Nero con l'Ucraina, ma non vengono effettuate. Allo stesso tempo, le... 23.12.2022, Sputnik Italia

"Kiev sta bloccando le forniture di ammoniaca russa", ha affermato il ministero degli Esteri di Mosca, osservando che l'Ucraina è l'unico ostacolo alla fornitura di fertilizzanti ai Paesi bisognosi.Secondo il ministero, esempi simili “mostrano chiaramente” quale parte del conflitto “non solo non aiuta a garantire la sicurezza alimentare globale, ma specula sui bisogni dei Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina, anche nei fertilizzanti, perseguendo obiettivi neo-coloniali o strettamente egoistici".Kiev, tuttavia, ha affermato che la Russia ha sabotato l'accordo sul grano, nonostante l'Ucraina sia il Paese che ha utilizzato il corridoio umanitario per scopi militari.Il corpo diplomatico ha affermato di sentire sempre più critiche sull'attuazione non sufficientemente efficace dell'accordo, con Kiev che incolpa la Russia, "apparentemente dimenticando che sono state le azioni di Kiev di utilizzare il corridoio umanitario marittimo per scopi militari a portare alla sospensione temporanea dell'iniziativa dal 29 ottobre al 2 novembre e il suo fallimento virtuale a causa della mancanza di garanzie di sicurezza fondamentali."A questo proposito, il ministero degli Esteri ha ricordato che la Russia ha iniziato ad adempiere in buona fede ai termini dell'accordo subito dopo la firma degli accordi a Istanbul il 22 luglio.

