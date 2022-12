https://it.sputniknews.com/20221223/biden-annullera-la-visita-nel-regno-unito-senza-accordo-tra-londra-e-lue-sullirlanda-del-nord-16821435.html

Biden annullerà la visita nel Regno Unito senza accordo tra Londra e l'UE sull'Irlanda del Nord

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annullerà la sua visita ufficiale nel Regno Unito se Londra e l'Unione Europea non riusciranno a raggiungere un... 23.12.2022, Sputnik Italia

Allo stesso tempo, il presidente Usa, che ha radici irlandesi e professa la fede cattolica, sta facendo pressioni su Londra e Bruxelles per raggiungere un accordo sul Protocollo per l'Irlanda del Nord.Se le parti non si metteranno d'accordo in tempo, secondo quanto riferito, il segretario di Stato americano Antony Blinken sostituirà Biden durante la visita di stato nel Regno Unito.Come parte dell'accordo Brexit entrato in vigore nel gennaio 2021, non esiste un confine fisico tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, ma ai sensi del protocollo tutte le merci e i prodotti di origine animale provenienti dal resto dei territori britannici devono essere controllati all'arrivo per garantire la loro compatibilità con le normative sanitarie dell'UE.Il 13 giugno il governo britannico ha presentato un disegno di legge che rivede la modifica delle disposizioni del Protocollo dell'Irlanda del Nord.In particolare, Londra ha annunciato l'intenzione di creare un "canale verde" per le merci che si spostano dal Regno Unito all'Irlanda del Nord, modificare le norme fiscali e privare la Corte europea del suo ruolo di arbitro unico nelle controversie.Il disegno di legge ha causato malcontento da parte dell'UE.La Commissione europea ha avviato un procedimento, adducendo violazioni da parte del Regno Unito degli accordi raggiunti durante la Brexit.

